شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الغردقة كاملة العدد خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حسب الحجوزات المؤكدة، ووصلت اشغالات الفنادق والقرى السياحية بالغردقة والجونه وسهل حشيش وخليجي ابوسوما ومكادي لعدم وجود أي حجوزات بها خلال إجازة العيد، وانها كاملة العدد حتى بدء العام الدراسي الجديد، وسط ارتفاع في أسعار الإقامة مقارنة بأسعار عيد الأضحى العام الماضي ،حيث وصل سعر الغرفة في عدد من القرى السياحية الشهيرة إلى نحو ٧ آلاف جنيه للاقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، وأن نزلاء هذه القرى السياحية الشهيرة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والسائحين العرب.

ومن خلال إجراء اتصالات بعدد من مسؤولي الحجز بعدد من القرى السياحية واستطلاع الأسعار تبين أنها تتراوح ما بين ١٨٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه للاقامة الشاملة للغرفة المزدوجة بفنادق الغردقة، ومن ٢٥٠٠ إلى ٤ آلاف لليلة الواحدة في فنادق الجونه وسهل حشيش وخليج مكادي، مع وجود قرى سياحية وصلت الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة ل ٧ آلاف جنيه، وذلك لاقبال المصريين على قضاء الإجازة بالغردقة قبل العام الدراسي الجديد، وعودة آلاف المصريين من الخليج العربي، بالإضافة إلى تحسن نسبة إقبال السائحين الأوربيين والصينيين مع انخفاض أسعار الإقامة للأجانب لنحو ١٥ دولار فقط مقارنة بأسعار المصريين.

فيما اكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن هناك قرى سياحية تقدم خدمات مميزة في الإقامة والإعاشة ولديها إشغالات مرتفعة من السائحين الأجانب، وأنها رفعت أسعارها للمصريين لجذب نزلاء من ذوي الدخل المرتفع لن يتسببوا في أي ازعاج للسائحين الأجانب.

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وطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر مسؤولي وزارة السياحة بإرسال لجان تفتيش لمراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء المصريين والتفتيش على جودة الأغذية والمشروبات.

وأكد أحد مسؤولي الحجز بإحدى القرى السياحية بسهل حشيش، أن الأسعار خلال إجازة عيد الأضحى شهدت زيادة ما بين ٣٠ إلى ٤٠% في الأيام العادية، على اعتبار أن إجازة العيد الاقبال مرتفع وأن هذه الأسعار ستنخفض بعد انتهاء أسبوع العيد.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الفنادق والقرى السياحية ومنع انتظار السيارات أمامها، حيث تم وضع كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية وتأمين المطار حيث انتشرت الكمائن الأمنية ومنع الانتظار لجميع السيارات المتواجدة بالقرب من صالتي الوصول والسفر وتفتيش السيارات والأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى المطار والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، فيما تم تشديد إجراءات التفتيش على مدخل منطقة الجونة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ لاستقبال آلاف الزائرين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الإجراءات الأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة وتكثيف أعداد المنقذين لحماية حياة المواطنين، وقامت إدارة مرور البحر الأحمر تبدأ بعمل منظومة متكاملة على الطرق بوضع عدد كبير من الرادارات على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد حتى يتم ضبط السرعة والحفاظ على سلامة المواطنين، فيما أكد مصدر من شرطة السياحة، أن هناك عدد من الحفلات المختلفة التي تحييها فرق أجنبية مختلفة في سهل حشيش والجونة والتى سيحضرها المئات من زوار البحر الأحمر.

كما شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة حملات مكثفة ويومية ومتكررة على المحلات التجارية ومنتجاتها المغلفة والمعبأة، وتقوم الحملات بأخذ عينات من المنتجات في كل المحلات، لإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.