شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس يوم وقفة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهاراً لطيف ليلاً. Advertisements وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «26- 37»، إسكندرية «25- 32»، قنا «27 – 40»، الأقصر «27– 41»، أسوان «30– 41».

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