شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للعمل على مدار الساعة والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حتى انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل مع أي طوارئ.

وأصدر الوزير كتاباً دورياً لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الاضحي، مطالباً برفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد وتحديد الأجازات للأجهزة التنفيذية، مشددا على أهمية رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

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وأكد على أهمية قيام المحافظات بمتابعة مواقف السيارات «النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة» لعدم استغلال المواطنين في أجازه العيد وزيادة تعريفة الركوب، مطالبا باتخاذ المحافظات الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية.

كما طالب شعراوى المحافظات بتشكيل لجان وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها والتأكد ومراجعة التراخيص والسلامة والتحميل .

كما شدد الوزير على أهمية قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحال والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات.

وأكد على أهمية الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.