شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: انتهاء مقابلات 1114 متقدما لمسابقة القيادات المحلية لشغل 65 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء لجنة اختيار القيادات المحلية بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية ل 1114 متقدم لمسابقة القيادات رقم 2 لسنة 2019، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل ٦٥ درجة من وظائف القيادات بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديري العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم مساعدين .

وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه سيتم فحص كافة الملفات للمتقدمين بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية وتجميع الدرجات في الاختبارات التي أجريت للمتقدمين والدرجات التي حصلوا عليها في المقابلات الشخصية، لاختيار العناصر المناسبة والقادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن لجنة القيادات التي يرأسها تضم في عضويتها كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، وأحد نواب المحافظين السابقين، وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

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وأوضح «شعراوي»، أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي ١١٨٣ وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١، كما تقدم للمدير العام ٧١٦، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوزاره التخطيط والإصلاح الإداري على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلي والمعلومات والثقافة العامه.

وكان وزير التنمية المحلية أجرى قبل أيام حركة تنقلات بين قيادات المحافظات شملت نقل (53) رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات آخرى، وتعيين ونقل ١١ سكرتير عام، وتصعيد ١١ رئيس مدينة إلى سكرتير عام مساعد و٣ تصعيد٣ سكرتير مساعد إلى عام.