شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك».

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وقال المركز إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل، مُوضحةً أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة في تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتيني ودوري يتم عمله بجميع مصانع «الإيثلين» بالعالم وليس بشركة «سيدبك» فقط، وقد تم الانتهاء من هذا الإجراء الدوري، وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أن شركة «سيدبك» قد حققت أعلى إنتاجية من «البولي إثيلين» حتى منتصف هذا العام منذ عام 2014.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).