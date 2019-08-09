شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسي بعيد الأضحى: نبارك قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونصت البرقية على:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا، متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني.

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ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات وإستعداد للتضحية والفداء ليظل وطناً آمناً مستقراً لشعبه العظيم.

بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.