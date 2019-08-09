شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ 248 نشاطاً تدريبياً على المستوى القومي لـ6870 متدرباً خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن مجمل حصاد الأنشطة الخاصة بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري على مدار عام، والتي تضمنت 248 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 6870 متدرباً، فضلا عن 14 دورة تدريبية على المستوى الإقليمي بعدد (240) متدربا.

وصرح الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع، بأنه على المستوى المحلي تنوعت البرامج التدريبية مابين برامج فنية هندسية متخصصة للسادة المهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشؤون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة الهندسية والإداريه واستهدفت هذه البرامج جميع فئات السادة العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين. وفي ضوء الاستفادة من المشاركات الخارجية لمهندسى الوزارة فقد تم عقد عدد 3 ورش عمل لعدد من المهندسين بعد عودتهم من الخارج لبحث إمكانيات تعظيم الإستفادة من المشاركات ونقل الخبرات بما يخدم سياسة وإستراتيجية الوزارة.

Advertisements

وأضاف رئيس القطاع بأنه على الصعيد الإقليمي فقد تم تنفيذ عدد (6) من البرامج، شملت البرنامج التدريبي في مجال تخطيط وصيانة شبكات الري الحقلي لعدد (25) متدرباً من 25 دولة إفريقية مختلفة، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربى للمعونة الأفريقية التابع للجامعة العربية وبمشاركة الاتحاد الأفريقى، وقد تضمن هذا البرنامج عدد من الزيارات الميدانية إلى كل من محافظة الفيوم للتعرف على طرق الري الحديثة بالمحافظة وكذلك التعرف على تجربة روابط مستخدمي المياه والمساقي المطورة، إلى جانب زيارة مبنى التوجيه المائى بمحافظة البحيرة وموقع لشبكة الصرف المغطى برى النصر.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات، تم تنفيذ عدد (15) دورة تدريبية لعدد (300) متدربا في مجالات تقييم أداء العاملين، وإدارة الوقت وضغوط العمل، وإدارة الجودة الشامله، وإدارة المكاتب والسكرتارية، ومهارات التعامل مع الأخرين رؤساء وزملاء ومرؤسين، وحل المشكلات وإتخاذ القرارات، وإعداد وكتابة التقارير الإدارية، وقيادة فرق العمل، وإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في العمل البيئى، وأساليب التميز الإداري لمديري الإدارات ودورة إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة، ودورة مهارات التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعدد 20 متدربا.

ولفت عنتر إلى إنه تم اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية ،وذلك في إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائما إلى تقديم مستوى تدريب ذو جودة وقيمة عالية.وفى اطار التعاون بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومشروع الاتحاد الأوربي لدعم الاصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه ( ستارز) الذي يشرف على تنفيذه قطاع التخطيط بالوزارة تم الانتهاء من تدريب 50 مهندساً على الضبط القضائي في مقر القطاع بإسنا.