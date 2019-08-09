شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلقه 12 عامًا.. متحف التاريخ الطبيعي بالإسكندرية يعود للحياة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء الدمياطي مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية «النزهة»، عودة الحياة من جديد إلى متحف التاريخ الطبيعي الموجودة في قلب الحديقة والمغلق من أكثر من 12 عاماً بسبب الاعتمادات المالية.

وأوضح «الدمياطي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أجرى زيارة تفقدية للمتحف بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره وفرشه بالمحنطات المقررة، وقام بافتتاح تجريبي للمتحف في 1 أغسطس الجاري حتى يتمكن الزوار في عيد الأضحى من دخوله ورؤية المحنطات المعروض، على أن يتم افتتاحه رسمياً عقب العيد.

وأشار إلى أن المتحف يضم نحو 600 منحط ما بين حيوانات وطيور مائية وصحراوية وجماجم لحيونات نادرة وزواحف وأدوات صيد قديمة كانت تستخدم في هذا الغرض مثل الحراب والنصال المعدنية والحجارة المدببة الصلبة مشيرا إلى أن ترميم المتحف يأتى ضمن مشروع شامل لترميم الحديقة بلغ تكلفة المرحلة الاولى منه نحو 7 ملايين جنيه.

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وأوضح أن المتحف كانت يعاني حالة إنشائية سيئة نظرا لتهالكه كونه لم يتم إجراء ترميم له منذ إنشائه في الخمسينيات مع إنشاء الحديقة ذاتها، حيث جرى غلقه منذ 21 فبراير عام 2007 وحتى افتتاحه تجريبيا في 1 أغسطس 2019 وتم فرضه وتجهيزة، لافتا إلى أن تذكرة الدخول للزائرين 5 جنيهات فقط .

وكانت محافظة الإسكندرية قررت عندما أعادت تخطيط حديقة الحيوان وتوسيعها أن يتم مراعاة أن تشمل متحفا للتاريخ الطبيعي، وقد تم تصميمة على أحدث نظم متاحف الحيوان في العالم، وهو يضم مجموعة من الطيور والحيوانات والزواحف المحنطة.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الإدارة أمدت حديقة حيوان الإسكندرية ببعض الحيوانات بشكل مرحلي لسد العجز الموجود بها من بينها 9 أنواع من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل وتدخلها للمرة الأولى مثل «البقر الوحشي» و«الشمبانزي» و«أبوحراب الجنوبي» و«الايل الأوروبي» و«الكباش القروي» و«الغزال المصري» و«النعام» و«الكنجارو»، مشيراً إلى أن هذة الأنواع متوفرة بحديقة حيوان الجيزة.

وعن مشروع الترميم الذي يجري حالياً في الحديقة، قال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه، وأنه يجري حاليا الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية، فضلاً عن إنشاء لاند سكيب لتطوير الحديقة وتحويلها إلى حديقة عالمية على أرض الإسكندرية، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يضم 13 موقعاً هي «صالة السباع- دورات المياه- المتحف الحيوانى- بيت الزواحف- مبنى الإدارة- مباني العصافير والنسور- مبايت الحيوانات- السور الخارجى للحديقة- شبكة الصرف الصحي- مسارات الكهرباء- شبكة المياه».

متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان الإسكندرية

متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان الإسكندرية

متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان الإسكندرية

متحف التاريخ الطبيعي بحديقة حيوان الإسكندرية