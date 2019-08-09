شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 20 ألف جنيه لمول شهير بالغردقة في أول تطبيق لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت لجنة متابعة تنفيذ قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية محضرا بقسم شرطة البيئة ضد مسؤولي مول شهير بالغردقة بمنطقة الكورنيش وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات من الأكياس والأطباق البلاستيكية، وإعداد مذكرة بالواقعة لمحافظ البحر الأحمر، وذلك في اول تطبيق لمخالفة قرار محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.

كانت حملة تفتيش مفاجئة على المول التجاري برئاسة اللواء محفوظ واصل مدير عام البيئة والدكتور أبوالحجاج نصر الدين مدير عام جهاز شؤون البيئة تبين استمرار استخدامه للأكياس البلاستيكية بالرغم من وجود قرار بحضر استخدامها واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة.

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و بدأت محافظة البحر الأحمر تطبيق غرامات مالية للمخالفين لقرار المحافظ بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة الغردقة بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد نحو شهرين من تطبيق القرار بشكل تجريبي وتوعوي.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس وشنط صديقة للبيئة سيكون من خلال إخلاء الغردقة من الأكياس بشكل تام بنسبة ١٠٠% لحماية البيئة البحرية والبرية من أخطار هذة الأكياس وحماية الصحة العامة.

وأضاف «عبدالله» أن القرار وجد صدى في مصر ومختلف أنحاء العالم، وأشادت به الشركات السياحية العالمية، وأنه سيرفع تصنيف مدينة الغردقة في مجال السياحة البيئية والمحافظة على البيئة البحرية، وتابع «عبدالله» أنه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين لم يتم تطبيق أي عقوبات على المخالفين، وأنه سيتم تطبيق غرامات مالية متدرجة للمخالفين لقرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك بمدينة الغردقة بداية من شهر أغسطس الجاري.

وشدد محافظ البحر الأحمر، أن العقوبات اذا تكررت من المخالفين سيتم إغلاق أي منشأة غير ملتزمة بالقرار، كاشفا أن هذة التجربة سيتم تطبيقها في مدن أخرى بالبحر الأحمر، وستكون مدينة مرسي علم هي المدينة الثانية التي يجري التجهيز لخلوها من الأكياس البلاستيك بعد الغردقة خلال الفترة المقبلة.