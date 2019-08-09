شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يلتقي بالحجاج المصريين ويستمع إلى مشكلاتهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وتعرف على المراحل المختلفة لتصنيع الكسوة، ووجه الشكر لإدارة المصنع وخادم الحرمين الشريفين والسلطات السعودية على ما يبذلوه من مجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى سُبل الراحة لهم.

وانتقل رئيس بعثة الحج المصرية إلى منطقة عرفات لتفقد المخيمات التي تم تجهيزها لحجاج البعثات الثلاثة «الداخلية والتضامن والسياحة» هذا العام، وأطلع على خطة تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات ابتداء من غداً إن شاء الله.

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فيما التقى الوزير حجاج بعض الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والري ومجلس النواب، كما استمع الوزير إلى مشاكل بعض الحجاج التي تلخصت في عدم وجود بعثة طبيه بالمنطقة التي يقيمون بها وعلى الفور وجّه الدكتور عبدالعاطي البعثة الطيبه بإرسال طبيب وصيدلي لمحل إقامتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم .

كما كانت هناك شكوى من إحدى شركات لسياحة المسؤولة عن تنظيم رحلة الحج لإحدى المجموعات ومخالفتها لشروط التعاقد، وطالب الوزير رئيس بعثة السياحة بمراجعة بنود عقد الشركة مع الحجاج والتحقيق في المخالفات الموجودة، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية بالبعثة بالمرور الدوري على مقار إقامة الحجاج والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وطالب الوزير من رؤساء بعثات الحج المختلفة بالعمل المتواصل على توفير كافة سُبل الراحة للحجاج ليتفرغوا لأداء مناسك الحج متمنياً لهم حجاً مبروراً مُتقبَّل بإذن الله.

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية