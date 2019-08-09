شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن إرهابي انفجار «معهد الأورام»: عمره 24 عامًا.. وودّع أهله قبل الحادث بيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، خلال بيان لها، الخميس.

من واقع الرواية الرسمية ترصد «المصري اليوم» معلومات عن منفذ الانفجار:

1. اسمه بالكامل عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن.

2. مواليد 18 أبريل 1995، أي أن عمره 24 عامًا.

3. يقيم بمركز سنورس بالفيوم.

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4. عضو حركة «حسم».

5. اسمه الحركي معتصم.

6. هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم».

7. تم تأكيد هويته من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمُجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.

8. ودّع أسرته عقب حصوله على تكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل الحادث بيوم.

9. استقل السيارة من أمام حي النزهة، بمصر الجديدة، مرورا بشارع صلاح سالم، وحديقة الأزهر، حتى لحظة السير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، ثم انفجرت السيارة.

10. أودى الحادث الإرهابي بحياة 20 شخصًا وفقًا لتقديرات وزارة الصحة.