شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويضات ضحايا انفجار «معهد الأورام».. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام، كما تابعت الصحف استعدادات ضيوف الرحمن للتوجه إلى المشاعر المقدسة لبدء مناسك الحج والوقوف بعرفات.

وركزت الصحف على إعلان الحكومة عن مؤشرات تعافي الاقتصاد، حيث انخفض معدل التضخم إلى 7.8%، كما انخفضت البطالة خلال الربع الثاني من 2019 لتصل إلى 7.5%، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية ويظهر الأفق الواعد للاقتصاد الوطني.

وبرز في الصحف- أيضا- تأكيد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة والسريع للمواطنين بشكل واضح، محذرا من تواجد صفحات مزيفة تنتحل صفة المتحدث الرسمي على مواقع التواصل.

عسكريا، سلطت الصحف الضوء حول تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية.

وفي التفاصيل، أبرزت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان (تكليف رئاسي بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث معهد الأورام)، تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى القول إن الحكومة تعاملت- بشكل سريع- مع الحادث من خلال تحرك الوزراء المعينين بشكل فوري سواء في إطار رعاية المصابين وتقديم سبل العناية الطبية لهم أو في البدء فورا بأعمال إصلاح المعهد، مؤكدا أن المعهد سيكون أفضل مما كان، وأن الفرصة متاحة لتطوير المبنى.

وتحت عنوان (تصعيد الحجاج المصريين إلى المشاعر المقدسة اليوم) ذكرت صحيفة (الأهرام) أن ضيوف الرحمن أتموا استعداداتهم اليوم للتوجه إلى المشاعر المقدسة لبدء مناسك الحج والوقوف بعرفات، مضيفة أن السلطات السعودية قامت برفع حالة الطوارئ على طول الطريق إلى المشاعر المقدسة ومحيطها لتنظيم عمليات الحركة المرورية.

ونقلت الصحيفة عن بعثة الحج المصرية إعلانها حالة الاستعداد القصوى لنقل الحجاج من أمام مقار إقامتهم بفنادق مكة لتصعيدهم إلى منى وعرفات بتجهيز 530 حافلة منذ فجر أمس، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس البعثة، تفقد أماكن إقامة الحجاج بمشعري «منى وعرفات» للاطمئنان على تجهيزات المخيمات وملاءمتها للظروف المناخية .

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اقتصاديا، وتحت عنوان عريض (الحكومة: انخفاض البطالة إلى 7.5% والتضخم إلى 7.8%، أوردت صحيفة (الأهرام) أن المؤشرات كشفت عن تعافي الاقتصاد المصري، حيث أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى 7.8% مقابل 8.9% خلال الشهر السابق و13% في الشهر نفسه من العام الماضي؛ مما يعكس تراجع التضخم السنوي وزيادة الإنتاج وضبط حركة الأسواق، كما انخفضت البطالة خلال الربع الثاني من 2019 لتصل إلى 7.5 % مقارنة بـ 8.1% في الربع الأول؛ مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية ويظهر الأفق الواعد للاقتصاد الوطني وأن مصر تسير في الاتجاه السليم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في مدينة العلمين الجديدة، حيث وافق المجلس على عدد من مشروعات القوانين من بينها تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وقرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة لإقامة تجمعات تنموية خدمة لأهالي سيناء.

وفي شأن رئاسي، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تأكيده أن صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة والسريع للمواطنين بشكل واضح، مشددا على أن المواطن يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها من الصفحة كمصدر موثوق به .

وذكرت الصحيفة أن راضى أوضح- في تصريحات لها- «نهتم بالصفحة الرسمية وكل ما ينشر عليها باعتبارها المصدر الرئيسي للبيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة، التي تبرز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي»، محذرا من تواجد بعض الصفحات غير الرسمية والمزيفة التي تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي.

عسكريا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

ونشرت الصحيفة أن التدريب تضمن تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة في إطار تبادل الخبرات المشتركة من الجانب اليوناني ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام)- في صفحتها الأولى- أن البورصة المصرية استقبلت أمس أول عملية طرح في العام الحالي، حيث أعلنت المجموعة المالية (هيرمس) عن نجاح إتمام الطرح العام لشركة (فوري) المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية بطرح عام وخاص لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسهم رأس مال الشركة ووصلت قيمة الصفقة إلى 1.64مليار جنيه ووصل نصيب المصريين من الطرح العام نحو 80.3% من الطرح العام و49.3% من الخاص.

وفي الشأن الديني، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية استقبل وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نيثين الكسندر سيلس نائب وزير الخارجية الأمريكية لشئون المدنيين والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وأبرزت الصحيفة إشادة نائب وزير الخارجية الأمريكية بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن المرصد يمثل نموذجا متميزا في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم.