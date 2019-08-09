شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 9 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعدادًا لأداء الركن الأكبر في أداء فريضة الحج.

يبدأ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، زيارة إلى كوريا الجنوبية ضمن أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، ويجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو.

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تنطلق منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نسختها لموسم (2019-2020)، حيث تشهد المسابقة مشاركة الثنائي المصري الأهلي والزمالك.

يواجه منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، نظيره منتخب الصين تايبيه، وذلك في إطار مباريات كأس العالم، المقامة حاليا في مقدونيا.

تعقد النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية، في التاسعة صباحا، اجتماع الجمعية العمومية للفرع؛ لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقليوبية، وذلك بمقر فرع النقابة.

يحيي العالم (اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم) لعام 2019 تحت شعار (لغات السكان الأصليين)، حيث تتحدث الغالبية العظمى من الشعوب الأصلية اللغات المعرضة للخطر.