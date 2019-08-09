شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمن القانون بعض التعديلات وعلى رأسها:

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مــادة (192- فقـرة ثالثة): «ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير.

وفى جميع الأحوال، يؤخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها«.

مــادة (192 مكررًا / فقـرة ثانية): «ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحــول الحقــوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد انقضائه».