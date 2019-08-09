شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطري: مجازر الجيزة داخل الكتلة السكنية تسبب مشاكل كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، لاسيما مع تزايد مجهودات الدولة ووجود برنامج الرئيس لإنتاج 1.5 مليون رأس ماشية.

وكشف إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مزرعة منشأة ضمن مشروع الـ 1.5 مليون رأس ماشية في الفيوم وفي أكثر من محافظة أخرى.

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وتابع الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن معدل الذبح البتلو أكثر من نصف مليون رأس ومع قرار منع البتلو لأن وزنه عند الذبح 100 كيلوجرام وبعد قرار الذبح يتم ذبح العجل بوزن 400 كيلوجرام حدًا أدنى وبذلك تمت مضاعفة 400% من وزنه، مؤكدًا أنه لا يوجد مجزر حكومي يذبح عجل بتلو في الوقت الحالي.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الجيزة تحتوي على 23 مجزرًا حكوميًا ومجزرين بالقطاع الخاص، موضحا أن المعدل الشهري 18 إلى 20 ألف رأس ماشية في محافظة الجيزة، كاشفا أن مجازر الجيزة داخل الكتلة السكنية تتسبب في مشاكل كبيرة جدا.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل أن أكبر مجزرين بالجيزة في المنيب والوراق وهما داخل الكتلة السكنية وهناك مشاكل في شبكة الصرف والمياه والكهرباء، وعندما تم إنشاؤهما كانت تلك المنطقة ليس بها تجمعات سكنية في تلك الفترة، مطالبا بخروج المجازر إلى الظهير الصحراوي، وذلك عبر مراحل.