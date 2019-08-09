شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطري: «اللحم البلدي لا يُعلَى عليه والمستهلك بيحب لحمة الفخدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز البحيري، مشرف المجزر من مديرية الطب البيطري، إن اللحم المصري من أفضل اللحوم كجودة نتيجة للمراعي المصرية.

وتابع البحيري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلدي لا يُعلَى عليه، أفضل من البرازيلي والهندي وغيرهما من الأنواع الأخرى.

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وكشف الدكتور عبدالعزيز البحيري أن المستهلك المصري «يحبذ اللحمة الخشنة من الفخذة، واللحمة الملبسة التي تحتوي على جزء من الدهون».

وأشار مشرف المجزر من مديرية الطب البيطري إلى أن منطقة العروق في العجل هي من أفضل المناطق، وكل منطقة في العجل مخصصة لأنواع مخصصة في الأكل.

وأوضح أنه يتم الكشف على رئة الحيوان حتى يتم التأكد من عدم إصابته بالسل، وقد يستلزم الأمر إعدام الرئة، ومن ضمنها الرأس، في حال إصابته بالسل.