سميح ساويرس يضع حجر أساس مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وضع سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، حجر الأساس لمركز "الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وكانت للعمارة المصرية التاريخية دور إرشادي في وضع تصور التصميم، ويعد "مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة" المرحلة الثانية في المجمع الثقافي الذي يتضمن قاعة للحفلات الموسيقية بالإضافة إلى ساحة كبيرة مُحاطة بأعمدة عالية.

تكمن الرؤية وراء مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في إنشاء وجهة مميزة تكون بمثابة مركزًا فريدًا للمؤتمرات في مدينة الجونة، ومقرًا لمهرجان الجونة السينمائي بحلول عام 2020.

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة سيكون مركزا للمؤتمرات والحفلات الموسيقية الكلاسيكية العالمية والعربية وحفلات الأوبرا. وتتسع قاعة الموسيقى لعدد 600 مقعد للجمهور و120 مقعدا لعازفي الأوركسترا، في حين يتسع مركز المؤتمرات لعدد 2000 مقعد، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات مختلفة الأغراض لاستضافة الندوات والمؤتمرات من حول العالم.

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة "كان إنشاء مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حلماً يراودني منذ زمن طويل. فقد كنت شغوفًا بالموسيقى الكلاسيكية وكثيرًا ما حضرت حفلاتها وبخاصةً أوركسترا برلين وهيربرت فون كاراجان. ومن ثم أخطط لجعل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة مركزاً عالميًا للموسيقى الكلاسيكية."

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من جانبه قال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة وأوراسكوم للتنمية مصر: "حرصت شركة أوراسكوم للتنمية مصر على الجمع بين أفضل الخبرات والعقول لتحقيق رؤيتها فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. فالمهندسين المعماريين والانشائيين القائمين على عملية التصميم والإنشاء هم الأفضل على المستوى العالمي كلٍ فى مجاله لتحقيق الحلم."

وأضاف بشارة "نحن نهدف من خلال المركز إلى وضع مدينة الجونة على الخريطة العالمية كملتقى لأهم المؤتمرات والأحداث الثقافية."

وأوضح طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة أن مدينة الجونة قصة مدينة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرخاء وتلبية الاحتياجات لمجتمع متنوع. ونهدف من إقامة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة إلى خلق تجربة خاصة لا تُنسى لعشاق الموسيقى، إذ يتميز المركز بهندسة معمارية تتسم بالاناقة والفخامة، حسب قوله.

ويتولى مركز التصميم العالمي Studio Seilen Architects الذي تم إنشائه عام 2006 بواسطة أيقونة الهندسة المعمارية العالمية كريستين سيلرن عمليات التصميم الهندسي والمعماري بهدف بناء تحفة معمارية استثنائية.