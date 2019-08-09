مستشار الحكومة ينشر 15 صورة لتطوير ميدان الحصري بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 15 صورة لميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي يشهد أعمال تطوير لتسهل الحركة المرورية في الميدان. وعلق يونس على صفحته الشخصية "فيس بوك" الخميس، قائلا:" أعمال تطوير منطقة الحصرى في مدينة 6 أكتوبر، ولسه مكملين عمل وخدمة لبلدنا وأهلها.. تحيا مصر". وبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، منتصف الشهر الماضي، من خلال إدارة الطرق، في تنفيذ أعمال تطوير منطقة الحصري؛ لتسهيل الحركة المرورية وبما يخدم عملية التنمية الشاملة بالمدينة. وتستهدف أعمال التطوير خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميداني: ماجدة والحصري؛ للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة 6 أكتوبر - نطاق المولات بالحصري - جهاز مدينة 6 أكتوبر).

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