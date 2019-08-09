أخبار مصر | إضافة كليات "العلاج الطبيعي والتصميم والفنون واللغات والترجمة" إلى جامعة الأهرام الكندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضافة كليات "العلاج الطبيعي والتصميم والفنون واللغات والترجمة" إلى جامعة الأهرام الكندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.

وذلك في إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في التخصصات العلمية الحديثة التي يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية في مصر؛ بهدف إعداد خريج متميز في تخصصات التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي والموضة والنسيج والتصميم الداخلي والتصميم التعبيري.