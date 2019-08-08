شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للالتحاق بخمسة برامج بالتعليم المدمج بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب القبول للدارسين الراغبين بالالتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2019 /2020، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري وحتى أكتوبر المقبل، الذي يُتيح للدارسين الالتحاق بخمسة برامج متنوعة، تشمل «التجارة، والزراعة، والدراسات الإسلامية والعربية، والطفولة المبكرة، ودبلوم الدراسات العليا في الطفولة المبكرة»، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على توفير البنية التحتية وتوفير الفصول الافتراضية بجانب الفصول التقليدية، والأدوات، والوسائل، والبرمجيات التي تستخدم في التدريب العملي، وذلك لاعتماد برامجها وتحقيق الأهداف التعليمية.

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من جانبه، أوضح د. عواد فرغل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، أن المركز يهدف إلى تنفيذ التعليم الذي يندمج فيه التعليم الإلكتروني بالتعليم التقليدي، بحيث يُساير أحدث النظم التعليمية المتبعة محليًا ودوليًا، عن طريق توظيف أدوات التعليم الإلكتروني، سواء المعتمدة على الحاسب الآلي عن طريق الإنترنت أو الوسائل التعليمية الأخرى، بحيث لا تزيد المحاضرات التقليدية التي تتطلب تواجد الدارس على نسبة 40%، إلى جانب بث محاضراتها عبر قنوات مخصصة للجامعة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تطبيقات التليفون المحمول، مؤكدًا أن التعليم المدمج يعتبر بديلًا للتعليم الجامعي لمن لم تُتح له الفرصة لاستكمال دارسته الجامعية، مشيرًا إلى أن جامعة المنيا من أولى الجامعات التي قامت بتطبيق الشروط والقواعد التي نص عليها مركز التعليم المدمج بوزارة التعليم العالي، من حيث إنتاج المقررات الإلكترونية والمحاضرات التي تبث عبر قنوات الجامعة وإنتاج الكتب والأسطوانات الإلكترونية للمقررات.

وأضاف د. عواد أن الجامعة تقوم بتبادل الخبرات والبرامج والأنشطة مع الجامعات الأخرى، موضحًا أن النظام الجديد للتعليم المدمج بجامعة المنيا يعتمد 3 برامج جديدة وهي ليسانس دار العلوم في الدراسات الإسلامية والعربية، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، ومدة الدراسة بهما 4 سنوات، بالإضافة لدبلومة الدراسات العليا في الطفولة المبكرة والتي يَدرس خلالها الدارس لمدة عام كامل، إضافة إلى برنامجي الزراعة والتجارة بالشراكة مع الجامعات الأخرى، وخلال هذه البرامج يدرس الطالب لمدة 4 سنوات وفور النجاح يحصل على شهادة البكالوريوس المهني في التخصص.

كما قال أحمد عيد، أمين مركز التعليم المدمج، إن التسجيل في التعليم المدمج مُتاح لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني والأزهري، بشرط مرور 5 سنوات على التخرج وحصول الطلاب الذكور على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية أو إتمامها، لافتاً إلى أنه على المتقدم للالتحاق بالمركز إحضار الأصول لشهادات «الميلاد، والمؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، وصورة الرقم القومي».