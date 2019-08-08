شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتكارية جامعة الإسكندرية» تزور 3 كليات للتعرف على المشروعات البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وحدة إدارة المشروعات ومركز ضمان الجودة بجامعة الاسكندرية، الخميس، اللجنة التقييمية لفريق تسليم وتسلم المشروعات الابتكارية لطلاب الجامعة، الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى، بالجامعة، والبالغ عددها 6 مشروعات، وتتضمن فرقا بحثية لطلاب كليات الهندسة (٣) والزراعة (٢) والطب البيطري (١).

وأنهت اللجنة عملها بزيارة إدارة الجامعة، حيث استقبلها الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة ادارة المشروعات بالجامعة، والكتور كمال متولي مدير وحدة ادارة ضمان الجودة، والدكتور ثروت عبدالفتاح، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة شيرويت حسين، المشرف على القطاع العلمي بالوحدة، كما تفقدت اللجنة سير عمل المشروعات بالكليات، حيث كان في استقبالهم بالكليات، الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عبدالله زين الدين عميد كلية الزراعة.

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وقال «جابر» ان مشروعات المشاركة الطلابية الممولة خلال الإعلان الماضي عددها ٢٨ مشروع تتضمن ٦ مشروعات لفرق بحثية من طلاب جامعة الاسكندرية وهي المشاركة الأعلى على الإطلاق بين الجامعات المصرية كما افادت اللجنة.

ولفت إلى أن أسماء هذه المشروعات كالتالى: كلية الهندسة مشروعات سيارة كهربية بمفارق حركة إلكترونية وإستخدام تقنيات كهربائية في تعقيم المياة وتصميم واختبار وحدة تحلية مياه ملحة مبتكرة لإستخدام الأغشية المدارة حرارياً وفى كلية الزراعة مشروعى تصميم فرن يعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج طوب صديق للبيئة وتصميم وإنشاء وحدة متطورة لإنتاج غاز حيوى من مخلفات المطابخ وفى كلية الطب البيطرى مشروع تقييم كسب جنين الذرة كمادة علف بديلة في عليقة البلطى مع أو بدون اضافة انزيم الفيتيز وتأثيرها على كفاءة النمووالانتاجية لسمكة البلطى .

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