شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة مالية لمن يقوم بذبح الأضحية بشوارع البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فرض غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية أمام المنازل بشوارع مدن المحافظة طبقًا لقانون وزارة البيئة، على أن يتم الذبح بمجازر المحافظة، مشيرا إلى أن المجازر مهيأة تماما لذبح أي أعداد من الأضحية وسيتم الذبح خلال الثلاثة أيام مجانا.

كما أصدر المحافظ تعليماته بوقف جميع الإجازات بكل المرافق الحيوية خلال فترة عيد الأضحى لأنها تحتاج إلى مجهود مضاعف لكي يستمتع الزائرون والأهالي بالمدينة، وأنه تشكل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد السادة المسؤولين ممن لديهم القدرة على التصرف في مواجهة الأزمات وإخطار الغرفة الرئيسية بالديوان العام للمحافظة.

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فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد من خلال حملات للتوعية الميدانية تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لمناشدة المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحى لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف، مما يتسبب في تعرض بعض المناطق للطفح وأن هناك حملات توعية تستهدف الأسواق والأندية والشواطئ والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة بهدف الوصول إلى كل أهالي المحافظة بجميع المناطق.

وتم الانتهاء من تشكيل فرق عمل من المهندسين والمشرفين والعمال بجميع مدن المحافظة، يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان تأمين وصول المياه للمواطنين بكل المناطق بجميع مدن المحافظة.

كما يعمل الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها بالإضافة إلى تطبيق الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.