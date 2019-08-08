شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة الإرهابي الهارب «عليش» مع شقيق منفذ تفجير معهد الأورام (تسجيل صوتي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت قناة «إكسترا نيوز» مكالمة هاتفية جمعت محمد عليش، الهارب بإحدى الدول، مع الإرهابي إبراهيم خالد، شقيق الإرهابي عبدالرحمن خالد، والتي يستعلم فيها عن مكان الإرهابي عبدالرحمن خالد، عقب حدوث التفجير الذي عثر فيه على هاتف الإرهابي المضبوط حسام عادل أحمد.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، الخميس، أن منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام «عبدالرحمن خالد محمود»، وهو هارب من أمر ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ«طلائع حسم»، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.

كما توصلت عمليات فحص وتتبع السيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولا لسيرها عكس الاتجاه عن طريق الخطأ بشارع كورنيش النيل وحتى مكان الحادث.

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وأوضح بيان وزارة الداخلية أن عملية الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة (حسم) الإرهابية، وتم استصدار قرار من نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر، وهم: حسام عادل أحمد محمد (وتم ضبطه) ويحمل اسمًا حركيًا (معاذ)، وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة (حسم)، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد، وهو أحد عناصر التقيد بالحركة، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن (شقيق الانتحاري مرتكب الحادث)، والذي يعد إحدى وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر (حسم) الإرهابية بالخارج، أبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الهارب بإحدى الدول يحمل اسمًا حركيًا «محمد عايش»، وهو أحد الكوادر العسكرية بحركة (حسم) الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة.

وتابع البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب إسلام محمد قرني، السابق اتهامه في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلِاف محولات كهرباء، وهو أحد عناصر حركة (حسم) الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرني بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهروب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهرب برفقته وتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.

وأشار إلى أنه تمت ملاحقة باقي عناصر الخلية الإرهابية وتحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة، وبمداهمة الوكر الأول حاولت المجموعة الإرهابية تفجير عدد من العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النار.

وأضاف البيان أن القوات قامت بالتعامل معهم مما أدى إلى مصرع 8 من عناصر الخلية الإرهابية «المجموعة المسلحة»، والعثور بحوزتهم على 5 أسلحة آلية، وبندقيتي خرطوش، و5 عبوات متفجرة معدة للاستخدام، بالإضافة إلى كمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

ولفت إلى أنه بمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت تلك العناصر بإطلاق النار على القوات وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحيازتهم على 4 أسلحة آلية وبندقية خرطوش، ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة التحقيق.