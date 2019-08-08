شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تقدم بلاغًا ضد مسؤولي «العامة للبترول» لتسببها في تلوث شاطئ بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة، الخميس، بلاغًا للمستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، للتحقيق مع مسؤولي الشركة «العامة للبترول» برأس غارب ومدير حقل عامر للبترول التابع للشركة بالتسبب في تلوث بترولي بالزيت الخام غطى شاطئ ضي القمر ووقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وذلك على مساحة ١٥٠٠ متر.

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وتضمن البلاغ أن نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم أخذ عينة منها من خبراء جهاز شؤون البيئة وتم تحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس، أنها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة للشركة العامة للبترول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة البلاغ للنيابة لاستكمال التحقيقات.

ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية، فيما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة من إدارة التعويضات بجهاز شؤون البيئة لتحديد قيمة الغرامة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالزيت الخام.

كانت اللجنة الفنية التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمعاينة التلوث البترولي الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، أكدت أن التلوث عبارة عن تلوث بالزيت الخام، ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بشاطئ رأس غارب بطول نحو ١١٥٠٠ متر.