شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» توضح حقيقة غلق منفذ توزيع تذاكر السكك الحديدية بالنقابة قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، عن تواصله مع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بشأن غلق منفذ توزيع تذاكر الصحفيين قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أن التعطيل المؤقت جاء لمنع انتشار السوق السوداء في نقاط النقابات والهيئات الرسمية، مؤكدًا أن تذاكر الهيئة متوفرة في منافذ محطة مصر والجيزة فقط.

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وأضاف يحيى، في تصريحات صحفية، أنه لمس منذ 15 يومًا الشكاوى المتكررة من زملاء الجمعية العمومية قبل عيد الأضحى، الأمر الذي دفعه للاستفسار من رئيس الهيئة للوقوف على مسببات الأزمة وسرعة حلها فورًا، رافضًا المبررات التي ساقتها السكة الحديد بأن السوق السوداء وراء القرار.

وأكد «رسلان» لعضو المجلس أن هناك جلسة عقب إجازة عيد الأضحى بينهما، تناقش هذه الأمور لوضع حد لها وتمكين الجماعة الصحفية من الاستفادة من الخدمة في نقابتهم.

وأوضح «يوسف» أن اللجنة ستبحث أمر تحصيل «كارتة» الطرق التي يعاني منها الزملاء خلال تأدية خدماتهم الصحفية.