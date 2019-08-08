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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، رئيس بعثة الحج، الخميس، زيارة لمخيمات عرفات للبعثات المصرية الثلاث للاطمئنان على مستوى التجهيزات.

وبحسب بيان، تفقد عبدالعاطى وأيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، المخيمات الخاصة لحجيج الجمعيات الأهلية بعرفات، والتي تم تجهيزها لاستقبال ١٢ ألف حاج من ضيوف الرحمن.

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رئيس بعثة الحج يزور مخيمات التضامن بعرفات ويشيد بمستوى التجهيزات

وتفقد عبدالعاطي كل خدمات الإقامة والإعاشة بالمخيمات، حيث استمع رئيس بعثة الحج المصري إلى شرح توضيحي من رئيس بعثة التضامن الاجتماعي حول جاهزية المخيمات لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الخيم ألمانية الصنع ومجهزة بتكييفات فريون ومراوح وتم تجهيزها بالوسائل المساعدة من اللافتات الإرشادية على كل خيمة والتى تسهل على الحاج التعرف على الخيمة الخاصة به، حيث أكد عبدالموجود أن المخيم تم إعداده بشكل يليق بالحجيج المصريين.

وأثنى رئيس البعثة على الجهد المبذول والتجهيزات بالمخيم متفقدا المسارات والطرق الخاصة بالحجيج مؤكدا بذل أقصى جهد لخدمة ضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن يشهد، غدًا الجمعة، ٨ من ذي الحجة تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، وفق خطة تفويج متكاملة، على أن يبدأ التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة، وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودي، وأن التصعيد سيتم من خلال ٢٨١ حافلة مكيفة ومجهزة.