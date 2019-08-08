خط ساخن بـ"قومي المرأة" لتلقي شكاوى التحرش خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط الساخن رقم (15115) وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت رئيسة المجلس، في تصريح اليوم الخميس، إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

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