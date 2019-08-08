​"البحوث الإسلامية": تدريب اللأئمة لوقاية المجتمع من الأفكار الهدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع حريص على التدريب المستمر للأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى من خلال برنامج إعداد المفتي المعاصر، وذلك بهدف صقلهم علميا وفكريا في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأضاف عياد - خلال لقائه الأئمة والوعاظ اليوم بأكاديمية الأزهر - إن البرنامج تناول العديد من المحاور العلمية، وناقش مسائل هامة في الفقه وأصوله والقواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا فقهية معاصرة، والفقه الطبى، والمواريث.

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وأوضح أن برنامج الدورة ركز على مهارات الفتوى وضوابطها، والقواعد الفقهية وأسباب اختلاف الفقهاء، وقضايا الإفتاء الشرعي، وإتقان أدوات المفتي ومهامه المجتمعية والشرعية، وتفعيل الدور الوسطي السمح للأزهر الشريف في مواجهة فوضى الفتاوى.

وأشار إلى أن المحاضرات تناولت كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يراعي اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، ويبين قواعد وأصول الفتوى.

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