مد فترة معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد فترة معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية لمدة أسبوع، بناء على طلب أرسلته إدارة البطريركية لهيئة الكتاب نظرا للإقبال الجماهيري على المعرض.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن المعرض يواكب احتفال الكنيسة بصوم السيدة العذراء مريم في نفس التوقيت ليكون ختامه 18 أغسطس الحالي، ورحب الحاج علي بالطلب ووجه بمد المعرض تلبية لرغبة إدارة البطريركية.

يذكر أن المعرض تم افتتاحه في ٢٩ يوليو ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة، وإصدارات قطاعات وزارة الثقافة.