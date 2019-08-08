تعيين معاون لوزير الآثار لمتابعة مشروع المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أصدر وزير الآثار، قرارًا، بندب يمنى إسماعيل، المهندسة بالمتحف المصري الكبير، للعمل، معاونًا لوزير الآثار لمتابعة أعمال مشروع المتحف.
وأوضح القرار، أن من مهام منصب معاون وزير الآثار للمتحف، متابعة ملف مجلس إدارة المتحف، وملف إنهاء الأعمال الهندسية وأعمال المنطقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى كل ما يسند اليها من أعمال وتكليفات إضافية في هذا الإطار.
يذكر أن وزير الآثار، لديه 3 معاونين آخرين من شباب العاملين بالوزارة، "لشؤون المتاحف، وتنمية الموارد البشرية، والخدمات الرقمية".
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