ننشر الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات "الأطباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها يوم 11 أكتوبر المقبل.
وقالت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، في بيان اليوم، إنها حصرت الأسماء النهائية للمرشحين في الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، بعد حذف المتقدمين بطلبات للتنازل عن الترشح.
ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في الأسبوع الثانى من أكتوبر القادم.
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