أحمد الشربيني مشرفًا عامًا على المتحف القومي للحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الشربيني الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالإشراف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، على سبيل الإعارة لمدة عام من جامعة القاهرة.

جاء ذلك لمتابعة آليات العمل بالمتحف ومستجدات الأعمال به والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة وافتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويعد المتحف من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة الآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

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واستقبل الشربيني بالمتحف اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار والمهندس محروس سعيد مدير عام صندوق النوبة حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

يذكر أن الدكتور الشربيني حصل على درجة الدكتوراه في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كاس وسترن (Case Western) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب المحلية والدولية.

منها رئيس قطاع المؤتمرات والمطبوعات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالأمم المتحدة (ITU/UN) بجنيف، ومساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لشئون التعاون الدولى، ومدير المعهد القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مستشارًا ثقافيًا لمصر في كندا، بالإضافة إلى عملة كأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

وحصل أيضا على العديد من الجوائز وبراءات الإختراع وشهادات التقدير، منها نوط الامتياز من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، و براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ادرج في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة عام 1992.