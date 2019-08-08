برلماني يشيد بتكاتف المصريين بعد حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد النائب أحمد الخشن، بتكاتف المصريين ووحدتهم بعد حادث الإنفجار الذي وقع أمام معهد الأورام الأحد الماضي.

وأدان الخشن، في بيان اليوم، هذه التصرفات الجبانة من الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لا تمت لأي ملة أو دين، ولا تراعي حرمة الشهر الحرام، مؤكدا ثقته في تضافر جهود الدولة المصرية على مجابهة الإرهاب، واقتلاعه من جذوره والقصاص لشهداء الوطن الأبرياء.

وقال الخشن: "المصريون قدموا نموذجا متحضرا يحتذى به في الوحدة والتكاتف بعد أن خرج آلاف المواطنين للتبرع بدمائهم من أجل المصابين، كما لم يدخر رجال الأعمال جهدا فى التبرع بأموالهم من أجل معهد الأورام، ولعب الإعلام المصري دوره الوطني، لتصبح البرامج منصة قوية لجمع التبرعات للمعهد التي قدرت بملايين، وهذه هي مصر التى نعرفها".