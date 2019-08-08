بالفيديو - لحظة توديع منفذ تفجير "معهد الأورام" لأسرته بحديقة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
نشرت وزارة الداخلية فيديو يوثق توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن -منفذ حادث التفجير الذي وقع بمحيط معهد الأورام الأحد الماضي- لأسرته قبيل تنفيذ العملية الإرهابية.
وقالت الوزارة وفقًا للبيان، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم.
وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا وأفراد من أسرة مُنفذ الهجوم.
وقال أحد المتهمين المضبوطين حسام عادل أحمد محمد اسم حركي (معاذ) - أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، إن الإرهابي المنفذ قام بتوديع أسرته قبل تنفيذ العملية الإرهابية بيوم في مقر حديقة الأزهر، وقام بعدها باستقلال السيارة التي تم استخدامها في الحادث.
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