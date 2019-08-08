ماذا قالت الداخلية في بيانها الرسمي بشأن انفجار معهد الأورام؟ (نص كامل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أسفرت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة عقب إجراءات الفحص والتحري وكذلك جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد هوية منفذ الحادث.

وذكر بيان رسمي صادر عن الداخلية، أنه تبين أن منفذ الحادث يتبع حركة (حسم) الإرهابية، ويدعو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن والاسم الحركي معتصم وهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ "طلائع حسم".

وتم التأكد من هويته عبر مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها، والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.

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وأسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية، فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من المضبوط حسام عادل أحمد محمد الحركي (معاذ) وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية.

كما تم تحديد المدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي وكذا الهارب بإحدى الدول والاسم الحركي محمد عايش وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة وحيث أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب إسلام محمد قرني محمد -السابق اتهامه في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية- بمنطقة التبين بحلوان وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرني بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو ابراهيم خالد من الهروب برفقته حيث تم التعامل معهما ما أسفر عن مقتلهما.

وكشفت وزارة الداخلية أنه من خلال ملاحقة باقي عناصر الخلية الهاربة، تم تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية أحدهما مبني مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا بالفيوم والآخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم؛ حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقاءها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران وقامت القوات بالتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية والعثور على 5 سلاح آلي و 2 بندقية خرطوش و 5 عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

وتابع البيان أنه بمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق؛ قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد 7 عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش معمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.