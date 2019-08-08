"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع أحد الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

أذاعت وزارة الداخلية مقطع صوتي لمكالمة هاتفية جمعت بين محمد عايش الهارب بإحدى الدول مع الإرهابي "إبراهيم خالد" شقيق منفذ انفجار معهد الأورام الإرهابي عبد الرحمن.

وعثر على المكالمة -التي لا تتعدى الدقيقة و19 ثانية- بهاتف الإرهابي المضبوط حسام عادل أحمد، إذ يستعلم "عايش" عن مكان شقيق "خالد" عقب حدوث التفجير. وإلى نص المكالمة

عايش: ألو سلام عليكم

شقيق الإرهابي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عايش: ايه يا حماده

شقيق الإرهابي: نعم

عايش: إبراهيم معايا؟

شقيق الإرهابي: ايوا إبراهيم

عايش: إزيك يا برنس.. عرفت مين معاك ولا لأ؟

شقيق الإرهابي: محمد عايش

عايش: ايوا معاك محمد.. اطمنت على أخوك؟

شقيق الإرهابي: والله يا عبده مكلمتوش أنا مش عارف أوصله أصلا معنديش طريقة أوصله، والتليجرام أول حاجة محملتوش.

كان معايا يوم السبت، قولت له حمل لي التليجرام قعد يتوه كده وقالي ماشي وشوية ونسينا ومشينا من غير ما نعمله ومش عارف أوصله.

كان رن عليا من رقم تليفون عادي مرة وقالي مترنش عليا فيه أنا هبقى أكلمك، وقالي متحاولش ترن عليا

عايش: تمام

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيا ثبت تورطهم في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بشارع كورنيش النيل مساء الأحد الماضي.

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استهدفت القوات المتهمين في وكرين إرهابيين، الأول مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.

وتعاملت القوات معهم وأسفرت المداهمة عن مقتل 8 عناصر إرهابية، والعثور بحوزتهم على 5 سلاح آلي وبندقيتين خرطوش و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

وبمداهمة الوكر الثاني عبارة عن شقة في الإسكان الاجتماعي شرق الشروق (3) بالقاهرة، حدث تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية وبحوزتهم 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات.