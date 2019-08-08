ماذا وجدت الشرطة داخل وكري خلية حسم المتورطة بانفجار معهد الأورام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:
نشرت وزارة الداخلية صورا التقطت لوكرين إرهابيين داهمتهما مأموريات من قوات الشرطة فجر الخميس، تبين اختباء عناصر خلية "حسم" الإخوانية بداخلها.
تظهر الصور مجموعة من الأسلحة النارية (بنادق آلي وخرطوش) و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام، ووكمية من المواد والدوائر الكهربائية المستخدمة في عملية التصنيع.
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيا ثبت تورطهم في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بشارع كورنيش النيل مساء الأحد الماضي.
استهدفت القوات المتهمين في وكرين إرهابيين، الأول مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.
وتعاملت القوات معهم وأسفرت المداهمة عن مقتل 8 عناصر إرهابية، والعثور بحوزتهم على 5 سلاح آلي وبندقيتين خرطوش و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.
وبمداهمة الوكر الثاني عبارة عن شقة في الإسكان الاجتماعي شرق الشروق (3) بالقاهرة، حدث تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية وبحوزتهم 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات.
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