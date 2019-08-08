الداخلية تنشر صورة منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

كشفت وزارة الداخلية مساء الخميس عن هوية منفذ الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام، مساء الأحد الماضي.

وقالت الوزارة وفقًا للبيان، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم.

وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

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وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.