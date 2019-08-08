صور - من هم المتورطون بالتخطيط لحادث انفجار معهد الأورام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

أصدرت وزارة الداخلية مساء الخميس بيانا كشفت فيه عن تفاصيل جديدة بشأن حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي.

قالت الوزارة وفقًا للبيان، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم.

وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

وأسفرت نتائج الفحص على تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية، حيث تم تحديد كل من: حسام عادل أحمد محمد (معاذ) - أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الارهبية، والهارب عبد الرحمن جمعة أحدم حسين، وأحمد خالد محمود عبد الرحمن (شقيق الانتحاري) مرتكب الحادث، وأمكن ضبطهم.

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وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 15 عنصرا إرهابيا ثبت تورطهم في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بشارع كورنيش النيل مساء الأحد الماضي.

استهدفت القوات المتهمين في وكرين إرهابيين، الأول مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.

وتعاملت القوات معهم وأسفرت المداهمة عن مقتل 8 عناصر إرهابية، والعثور بحوزتهم على 5 سلاح آلي وبندقيتين خرطوش و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

وبمداهمة الوكر الثاني عبارة عن شقة في الإسكان الاجتماعي شرق الشروق (3) بالقاهرة، حدث تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية وبحوزتهم 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات.