"أشلاء وبصمة".. كيف توصلت الداخلية إلى منفذ حادث "معهد الأورام"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

أشلاء متناثرة بموقع الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بكورنيش النيل مساء الأحد الماضي، قادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى هوية المنفذ للحادث الإرهابي.

توصلت الجهود الأمنية إلى أن المنفذ عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن واسمه الحركي "معتصم"، المنفذ عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن واسمه الحركي معتصم الهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وقامت الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بمضاهاة البصمة الوراثة للأشلاء المعثور عليها والمجمعة بمكان الحادث ونظيرتها من أفراد أسرته، وتبين تطابقها لتتوصل بعدها الأجهزة الأمنية إلى عناصر الخلية الإرهابية المتورطين في الحادث.

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استهدفت القوات المتهمين في وكرين إرهابيين، الأول مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.

وتعاملت القوات معهم وأسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية، والعثور بحوزتهم على 5 سلاح آلي وبندقيتين خرطوش و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

وبمداهمة الوكر الثاني عبارة عن شقة في الإسكان الاجتماعي شرق الشروق (3) بالقاهرة، حدث تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية وبحوزتهم 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات.