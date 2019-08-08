الداخلية: مقتل 17 إرهابياً متورطين في انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 عنصرا إرهابيا ثبت تورطهم في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بشارع كورنيش النيل مساء الأحد الماضي.

استهدفت القوات المتهمين في 3 أوكار ، الأول كان بعد تحديد المدعو إبراهيم خالد محمود عبد الرحمن شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي وكذا الهارب بإحدى الدول والاسم الحركي محمد عايش وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة وحيث أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب إسلام محمد قرني محمد السابق اتهامه في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرني بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو ابراهيم خالد من الهروب برفقته حيث م التعامل معهما ما أسفر عن مصرعهما.

الوكر الثاني كان بمبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا محافظة الفيوم، وحاولت المجموعة تفجير عبوات ناسفة بإلقائها على القوات تحت ساتر من النيران.

وتعاملت القوات معهم وأسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، والعثور بحوزتهم على 5 سلاح آلي وبندقيتين خرطوش و5 عبوات متفجرة مُعدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

وبمداهمة الوكر الثالث عبارة عن شقة في الإسكان الاجتماعي شرق الشروق (3) بالقاهرة، حدث تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية وبحوزتهم 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات.

Advertisements

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسمياً يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام، مساء الأحد الماضي.

وقالت الوزارة وفقًا للبيان، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم.

وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.