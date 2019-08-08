أخبار مصر | رئيس بعثة الحج المصري يزور مخيمات التضامن بعرفات ويشيد بمستوى التجهيزات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج المصري يزور مخيمات التضامن بعرفات ويشيد بمستوى التجهيزات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، ورئيس بعثة الحج المصري، اليوم الخميس، بزيارة لمخيمات عرفات للبعثات المصرية الثلاث، حيث تفقد عبد العاطى بحضور أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى المخيمات الخاصة لحجيج الجمعيات الأهلية بعرفات والتى تم تجهيزها لاستقبال 12 ألف حاجا من ضيوف الرحمن.

هذا وقد تفقد عبد العاطى كافة خدمات الإقامة والإعاشة بالمخيمات حيث أستمع رئيس بعثة الحج المصرى إلى شرح توضيح من رئيس بعثة التضامن الاجتماعى حول جاهزية المخيمات لإستقبال ضيوف الرحمن مشيرا إلى أن الخيم المانية الصنع و مجهزة بتكيفات فريون ومراوح وتم تجهيزها بالوسائل المساعدة من اللافتات الإرشادية على كل خيمة والتى تسهل على الحاج التعرف على الخيمة الخاصة به، حيث أكد عبد الموجود أن المخيم تم إعداده بشكل يليق بالحجيج المصريين.

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هذا وقد أثنى محمد عبد العاطى على الجهد المبذول والتجهيزات بالمخيم متفقدا المسارات والطرق الخاصة بالحجيج، مؤكدا على بذل أقصى جهد لخدمة ضيوف الرحمن

هذا ومن المقرر أن يشهد الغد الجمعة 8 من ذوى الحجة تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية بعرفات وفق خطة تفويج متكاملة على أن يبدء التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودى وان التصعيد سيتم من خلال ٢٨١ حافلة مكيفة ومجهزة.