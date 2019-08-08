أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الوعاظ قبيل انتهاء برنامج إعداد المفتي المعاصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الوعاظ قبيل انتهاء برنامج إعداد المفتي المعاصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عياد وعاظ الأزهر الشريف قبيل الانتهاء من البرنامج لإعداد المفتي المعاصر والذي تعقده أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى والتي يشرف عليها محمد عيسى.

واستمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية خلال لقاءه للوعاظ وناقش معهم مجموعة من المحاور المهمة في القضايا المعاصرة التي استهدفتها الدورة ومنها قضية الإلحاد المعاصر.

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وقال عياد إن هذه الدورة تأتى فى إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر على التدريب المستمر للوعاظ لثقلهم علميًا وفكريًا فى مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم فى بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة، حيث تناولت العديد من المحاور العلمية وناقشت مسائل مهمة فى الفقه وأصول الفقه، القواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، قضايا فقهية معاصرة، الفقه الطبى، المواريث.

وأوضح الأمين العام أن برنامج الدورة ركز على مهارات الفتوى وضوابطها، والقواعد الفقهية وأسباب اختلاف الفقهاء، وقضايا الإفتاء الشرعي، وإتقان أدوات المفتي ومهامه المجتمعية والشرعية، وتفعيل الدور الوسطي السمح للأزهر الشريف في مواجهة فوضى الفتاوى.

أشار عياد إلى أن المحاضرات ركزت أيضا على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يراعي اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، ويبين قواعد وأصول الفتوى.