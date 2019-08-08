أخبار مصر | عاجل.. ننشر صور مخبأ المتورطين في تفجير معهد "الأورام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر صور مخبأ المتورطين في تفجير معهد "الأورام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية فى نبأ عاجل لها، أن الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الارهابية هو منفذ حادث معهد الأورام.

وبحسب مصدر أمني، قال إن الإرهابي، هارب من أحكام فى 2018، وتم القبض أيضا على حسام عادل محمد عنصر الدعم، وإبراهيم خالد شقيق الانتحارى منفذ الحادث، وإسلام قرنى محمد عنصر حركة حسم.

وكانت كشفت وزارة الداخلية، في بيان سابق، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.