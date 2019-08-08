أخبار مصر | عاجل.. مصرع 15 إرهابيا متورطين في تفجير "الأورام" بالفيوم والشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 15 إرهابيا متورطين في تفجير "الأورام" بالفيوم والشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني، أن وزارة الداخلية، ضبطت ٥ أسلحة آلية و٥ عبوات ناسفة، وكمية كبيرة من مواد صناعة المتفجرات، خلال مداهمة وكر لحركة حسم الإرهابية بمحافظة الفيوم.

وأوضح المصدر، أن 8 عناصر إرهابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الأمن بنطاق محافظة الفيوم، كما لقى 7 آخرين مصرعهم خلال مداهمات لعناصر الحركة في الشروق.

وقالت وزارة الداخلية، إن الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم، وتم التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا.