أخبار مصر | 'الصحفيين' تنظم أمسية شعرية بعنوان 'في حب مصر'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنظم أمسية شعرية بعنوان 'في حب مصر' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، أمسية فنية وشعرية تحت عنوان "في حب مصر"، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع، أشرف عليها الكاتب الصحفي والناقد حمدى البصير.

كما تم تنظيم معرض للفن التشكيلي، يضم أعمالًا فنية بها ذات البعد الوطني، ومساندة جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتخليد الشهداء، وذلك على هامش الأمسية.

وشارك بالأمسية شعراء من عدد من محافظات مصر، وكبار الفنانين التشكيليين، من بينهم أساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية.