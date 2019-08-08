أخبار مصر | الآثار تكلف يمنى إسماعيل كمعاون للوزير في متابعة أعمال المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تكلف يمنى إسماعيل كمعاون للوزير في متابعة أعمال المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص وزارة الآثار على تمكين شباب العاملين بالوزارة والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات للترقي بالمناصب القيادية، أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بندب يمنى إسماعيل المهندسة بالمتحف المصري الكبير، للعمل معاونًا لوزير الآثار لمتابعة أعمال مشروع المتحف.

وسوف يكون من مهام منصبها متابعة ملف مجلس إدارة المتحف، وملف إنهاء الأعمال الهندسية وأعمال المنطقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى كل ما يسند إليها من أعمال وتكليفات إضافية في هذا الإطار.

والجدير بالذكر أن وزير الآثار لديه ٣ معاونين آخرين من شباب العاملين بالوزارة لشؤون المتاحف وتنمية الموارد البشرية والخدمات الرقمية.