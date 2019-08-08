أخبار مصر | وزارة البيئة عن ظهور "حوت" بالقرب من الساحل الشمالي: ليست مفترسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة البيئة عن ظهور "حوت" بالقرب من الساحل الشمالي: ليست مفترسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة البيئة بيانًا قالت فيه، إنه إيماءً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ظهور فيديو مصور لإقتراب حوت من شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي ، تؤكد وزارة البيئة بأن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الأفريقي ومنها مصر وكذلك سواحل الدول الأوروبية.

وتابع البيان: طبقاً للإتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بالحويتات، تقترب الحيتان من السواحل بكثرة في شمال وغرب البحر المتوسط ولكنها قليلة في المناطق الشرقية من مياه المتوسط ويعود ذلك لقلة الغذاء في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى لذا تلجأ الحيتان للإقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثاً عن الأسماك الصغيرة.

وأضاف: كما يعود ظهور الحيتان أيضا في هذا التوقيت بسبب السلوك المتغير لصغار الحيتان التي تتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئاً وهي المياه الأقل عمقاً تجاه السواحل خاصة بعد إنتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف.

Advertisements

واستطرد: يؤكد الخبراء أن هذه الحيتان إن كانت صغيرة في العمر وتبدو كبيرة في الحجم تضل في معظم الأحيان طريق السرب المصاحب لها وقد تلبث لأيام قد تطول لأسبوع أو أسبوعين على المناطق الساحلية حتى تعود للمياه العميقة.

وسجلت وزارة البيئة المصرية في برامج الرصد الدورية بالتعاون مع المنظمات الدولية 11 نوعاً من الحويتات في شرق المتوسط سواءً في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة منها 7 أنواع متوطنة و4 أنواع مهاجرة.

وتؤكد وزارة البيئة أن الحيتان ليست مفترسة ولكن ينبغي أخد الحذر وعدم الإقتراب من منطقة مشاهدة الحيتان على الشواطئ خاصة الكبيرة منها نظراً لأنها تتحرك عشوائياً عند إحساسها بالقرب من الشواطئ أو بحركة الإنسان الكثيقة حولها. وتركها لتعود للمياه العميقة والذي يكون بشكل عام خلال ساعات لا تزيد عن 24 ساعة إلا في ظروف قليلة.