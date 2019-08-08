شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خط سير الإرهابي المنفذ لانفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة الداخلية فيديو لخط سير سيارة الإرهابي عبدالرحمن خالد، منفذ انفجار معهد الأورام. Advertisements وأفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام. وكشفت الوزارة عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الإرهابية ويدعى عبدالرحمن خالد محمود، وهو منفذ حادث معهد الأورام.

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