شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بوقف تصدير ملايين الأطنان من فوسفات البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور ابوالحجاج نصر الدين عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى للتعدين «سفاجا القصير قنا» بتفعيل القرارات الخاصة بوقف تصدير ملايين الاطنان من خام فوسفات البحر الأحمر إلى الخارج، والبدء فى تصنيعه وتعظيم القيمة المضافة له تفعيلا للماة 32 من الدستور، والتى تنص على ضرورة تصنيع الخامات المحلية ومعالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب للدولة.

وأوضح نصر الدين أن صادرات خام الفوسفات المصرى وصلت لنحو ٢ مليون طن سنويا يتم تصديرها بينها مليون و١١٢ ألف طن من ميناء الحمراوين والباقى من ميناء أبوطرطور على البحر الأحمر وذلك إلى دول الهند وإندونيسيا وماليزيا بتصدير الطن بأقل من مستواه العالمى فيما بين 5 إلى 10 دولارات مما يهدر على الاقتصاد المصرى نحو 100 مليون دولار سنويا وأن هذه الارقام تفتح الباب أمام ضرورة تدخل أجهزة الدولة بوقف تصدير الخامات التعدينية دون تصنيع أو فرض رسم صادر على هذه الخامات تفعيلا للدستور.

وأكد نصر الدين أن هناك خامات تعدينية يجب وقف تصديرها دون تصنيع وتعظيم القيمة المضافة لها تفعيلا للماة 32 من الدستور تنص على ضرورة تصنيع الخامات المحلية ومعالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب ومنح وزارة التجارة والصناعة الصلاحيات اللازمة لإضافة رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولية، وأن يكون لوزير التجارة تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة، وأن يكون له الحق فى فرض رسم صادر على بعض الخامات.

وكشف نصر الدين فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن نحو 36 خامة تعدينية توجد فى مصر وأن بينها خامات تعدينية بها كميات كبيرة ووفرة وهى 8 خامات تتمثل فى الحجر الجيرى والفوسفات والرمل الزجاجى والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة التى تستخدم فى صناعة الأسمنت وخامة الدولوميت المستخدمة فى الزجاج والسيراميك والحراريات والملح بأنواعه صخرى وطبيعى والبوتاسيوم المستخدم فى صناعات الأسمدة.

وتابع نصر الدين: «يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لدى صانع القرار عند التخطيط لاستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بجانب إنشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية والتوسع فى إنشاء مناطق صناعية تعدينية يتوافر بالقرب منها خامات تعدينية تقوم عليها هذه الصناعات والتى تتناسب مع احتياجات السوقين المحلية والعالمية، ويسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة».

وشدد نصر الدين على ضرورة إجراء دراسة نظرية، ومعرفة الخامات التى يمكن أن تحقق قيمة مضافة لإقامة مشروعات صناعية وربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية، لتحقيق خطة الدولة فى تنمية التصنيع المحلى وأن يكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة بهدف رفع مستوى تصنيع هذه الخامات التعدينية فى الداخل لتصديرها بقيمة مضافة إلى السوق العالمية والبدء فى عمليات تصنيعها وان منطقة المثلث الذهبى تحتوى احتياطيات ضخمة من مختلف المعادن.

تقنية الآبار الشاطئية بالقليوبية لأول مرة لمواجهة عجز المياه

مجدى أبوالعينين

قامت الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا بالبدء فى معاينة واعتماد وفتح مواقع تجميع قش الأرز، وذلك لتفعيل أحد المحاور التى تعمل عليها وزارة البيئة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء و«السحابة السوداء» لموسم ٢٠١٩ خلال فترة المنخفض الجوى ابتداء من شهرأغسطس وحتى نوفمبر المقبل.

وأسفرت الجهود عن فتح ١٦ موقعا بمراكز بيلا والحامول وسيدى سالم بكفر الشيخ، وذلك للشباب المتقدمين لوزارة البيئة للعمل بمجال جمع وكبس وفرم قش الأرز والاتجار به كسماد عضوى وأعلاف من إجمالى ١٢٠ شابا متقدمين من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.

وقامت لجنة معاينة واعتماد فتح مواقع التجميع لقش الأرز بمراجعة كافة الاشتراطات للمواقع من حيث البعد عن الكتلة السكنية والسكك الحديدية وكهرباء الضغط العالى والقرب من مصدر للمياه والطرق المناسبة وتوافر مهمات الأمن والوقاية من طفايات حريق وخراطيم وماتور مياه والبعد عن أقرب موقع تجميع آخر لقش الأرز مسافة ٥ كيلومترات بهدف توزيع الشباب على اكبر مساحات بالمراكز.

ويقوم الشاب بجمع حد أدنى ٣٠٠ طن قش أرز للحصول على ٥٠ جنيها مقابل كل طن يتم جمعه كدعم من وزارة البيئة ومن ثم يتم إمداد المتعهد بعد اعتماد وفتح الموقع باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية بالمعدات اللازمة للجمع من جرارات ومكابس ومفارم لتحقيق الهدف البيئى بمنع حرق قش الأرز للحفاظ على الصحة العامة للمواطن إلى جانب هدف اقتصادى من خلال تحويل مخلفات قش الأرز الزراعى إلى مادة ذات قيمة وعائد والبعد الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.

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16موقعًا لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ

عبد الحكم الجندى

أطلقت محافظة القليوبية، مؤخرا تقنية الآبار الشاطئية، بالتعاون مع نادى الروتارى، لإنتاج مياه نظيفة لأهالى المحافظة ومدينة الخصوص فى إطار سياسة الدولة فى مواجهة قدم عمر محطات المياه، وارتفاع أسعار المحطات المدمجة التى تتعدى 20 مليون جنيه.

وتبنت الدولة التقنية الجديدة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المياه من ألمانيا لإنتاج مياه نظيفه صالحة بتكلفة 300 ألف جنيه لإنتاج ٢٥ لترا فى الثانية لخدمة 20 ألف مستفيد يوميا.

وتعد البئر الجديدة صديقة للبيئة ولا تستخدم كيماويات، وتعتمد على الترشيح الطبيعى للتربة حيث تعتمد التكنولوجيا على حفر بئر بجوار مجرى مائى.

وتصل مياه البئر أفقيا من خلال التربة حيث تصل نظيفة تماما من الشوائب والبكتيريا والفطريات ثم تضخ إلى خط المياه بعد إضافة نسبة من الكلور.

وشهد إطلاق البئر الجديدة بمدينة الخصوص المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمحافظ علاء عبد الحليم مرزوق، يرافقهما المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية وشريف والى محافظ المنطقة الروتارية حيث جرى افتتاخ محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب / يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالى مدينة الخصوص بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه بمساهمة 300 ألف جنيه من نوادى روتارى لتغطية جزء من احتياجات مواطنى مدينة الخصوص من مياه الشرب.

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادى روتارى، مشيرا إلى حسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التى تعود بالنفع على المواطن البسيط.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية والتى تظهر مدى الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

وأضاف أن مدينة الخصوص بهذا التعداد السكانى الكبير أصبحت بحاجة إلى المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادى روتارى ومؤسسات المجتمع المدنى خصوصا فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، معتبرًا أن افتتاح هذه البئر الشاطئية تتويجا لقصة نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخرى لإيجاد تنمية حقيقية فى المجتمع.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما أنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة.

وأكد أن الشركة القابضة تولى اهتماماً لخطط وعمليات الإحلال والتجديد، كما وضعت معايير لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهى شهادة ألمانية، وتم تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش على المعايير والمتطلبات القياسية فى تشغيل المحطات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، وجار تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR يتم من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التى تضخ فى هذا القطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على الدعم المستمر لنوادى رورتارى حيث بلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدينه قليوب 7.5 مليون جنيه، وجار دراسة إنشاء مشروعات فى مدينه بلقس.

أوضح مجاهد أن نصيب الفرد من المياه فى الخصوص لا يتعدى 90 لترا فى اليوم ونهدف إلى التوسع فى تنفيذ الآبار الشاطئية كنوع من الحلول العاجلة فى مدينة الخصوص وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خريطة لمواقع الآبار الشاطئية تبلغ 25 موقعا على مستوى المحافظة.